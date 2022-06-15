إحالة أوراق عامل «ضرب أباه بالنار» فى أسيوط للمفتى

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، أوراق عامل إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله والده بعد مشادة بينهما بسبب طلبه أموالاً للزواج والسفر إلى إيطاليا مرة ثانية بعد ترحيله.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 13661 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب إلى أنه في يوم 21 نوفمبر من العام الماضي وقعت خلافات بين المتهم مدحت أشرف طلعت، 35 عاماً، عامل، ووالده بسبب طلب المتهم أموالاً من والده للزواج والسفر إلى إيطاليا للمرة الثانية بعد عودته مرحلاً في المرة الأولى.

وسافر المتهم إلى القاهرة وفور عودته اشتدت الخلافات بينه وبين والده وتطورت إلى مشاجرة وقام المتهم بإخراج سلاح ناري كان بحوزته وقام بإطلاق عيار ناري صوب والده والذي تسبب في إصابته، والتي أودت بحياته، وهرب المتهم إلى الزراعات.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز أبنوب وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.