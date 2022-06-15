نادي أدب آفاق يناقش «احترس.. السيارة ترجع إلى الخلف» مع الشاعر صفوت موسى

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأحد المقبل 19 يونيو 2022، الشاعر صفوت موسى لمناقشة ديوانه (احترس.. السيارة ترجع إلى الخلف) الصادر حديثًا عن دار kataba بالتعاون مع دار أفيروس.

يناقش الديوان الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن والحديث بجامعة حلوان، والمبدع الشاب ممدوح مكرم، فيما يدير الندوة الشاعر مصطفى الجارحي، بإشراف الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يذكر أن صفوت موسى طبيب صيدلي وصدر له من قبل ديوان بعنوان "فريدة".

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

ومن أجواء الديوان ننشر نصًا بعنوان (عجلةُ القيادةِ):