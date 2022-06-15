الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نادي أدب آفاق يناقش «احترس.. السيارة ترجع إلى الخلف» مع الشاعر صفوت موسى

صفوت موسى وغلاف ديوانه
صفوت موسى وغلاف ديوانه "احترس السيارة ترجع إلى الخلف"
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يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأحد المقبل 19 يونيو 2022، الشاعر صفوت موسى لمناقشة ديوانه (احترس.. السيارة ترجع إلى الخلف) الصادر حديثًا عن دار kataba بالتعاون مع دار أفيروس.

يناقش الديوان الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن والحديث بجامعة حلوان، والمبدع الشاب ممدوح مكرم، فيما يدير الندوة الشاعر مصطفى الجارحي، بإشراف الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يذكر أن صفوت موسى طبيب صيدلي وصدر له من قبل ديوان بعنوان "فريدة".

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

ومن أجواء الديوان ننشر نصًا بعنوان (عجلةُ القيادةِ):

أديرها فتديرني وتبادلني قبضًا بقبضٍ
قد تنحرف أثناءَ السيرِ وتقودني حيثُ تشاء
أو تغلق أبواب الدوران فتتوقفُ الرحلة
تتوهمُ الأيادي السيطرةَ عليها وهي أسيرتُها
تَجنحُ أقصى اليمينِ وأقصى اليسارِ
فتَخطُ على وجهِ الأرضِ الدوائر
تستقيمُ تندفعُ أو تنحدرُ فتخطو في اتجاهِ دائرةٍ
محيطها الأرض
والنقطةُ ليست سوى باطنِها البركانيِّ المستعر
اعتيادُ القيادةِ واستسلامُ الشارعِ لدورانِ العجلاتِ
ربما يجعلُ أصبعًا واحدًا كافيًا للسيطرةِ
تتراكمُ فوقها بصماتُ الأصابعِ
وقد يحيطها القتلةُ بسترةٍ جلدية
تُنَحيِّ الحكماءَ المتأملينَ حاسبي الخطواتِ
بقلوبِهم التي لا تحتملُ قسوةَ الدهسِ
بينما تستسلمُ للعائدينَ من مراكبِ الجنونِ
المندفعينَ باليقينٍ التام
يموتونَ وأياديهم متخشبةً عليها
تثبتها على منحاهم الأخير
وما الأمرُ كلهُ إلا ومضةٌ في عمرِ سيرٍ لا ينتهي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

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