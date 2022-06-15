الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق 3 أطفال بينهم شقيقان فى ترعة بالشرقية

جريدة الدستور
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لقي طفلان شقيقان ونجل خالهم مصرعهم، اليوم الأربعاء، غرقاً أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول كل من (محمد- 15 عاماً) وشقيقه (عبد الرحمن- 14 عاماً) ونجل خالهم (10 سنوات) يقيمون عرب العيايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية متوفين.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتبين من التحريات قيام الأطفال الثلاثة بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية هرباً من حرارة الجو، ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا، وجرفهم تيار المياه بالترعة لنطاق مركز بلبيس.

تم انتشال الجثامين بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى ونقلهم إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

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