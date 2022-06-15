الأربعاء 15 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر
ads

يبحث طلاب الصف ٣ الإعدادي عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عبر رابط بوابة الأزهر الذي خصصه الأزهر الشريف لعرض نتائج طلاب الأزهر في المراحل التعليمية المختلفة، بدلًا من الذهاب إلى مقرات المعاهد الأزهرية لمعرفة النتيجة، وذلك تسهيلًا على أولياء الأمور والطلاب.

 

ويترقب الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية  الأزهرية 2022، مع استمرار عمليات التصحيح في الكنترولات التي خصصها الأزهر الشريف لتصحيح أوراق الامتحانات وتدقيق مراجعها قبل اعتمادها وإعلانها للطلاب.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية

من المقرر أن تعلن مشيخة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد أيام قليلة، فور الانتهاء من أعمال رصد، وتصحيح الدرجات.

 

ويأتي توزيع توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ، مادة أصول الدين 100 درجة.

 

اللغة العربية 100 درجة، مادة الرياضيات 60 درجة، والفقه 50 درجة، ومادة القرآن الكريم 40 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة، ومادة العلوم 40 درجة، أما اللغة الأجنبية 40 درجة، ومادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.


ويبلغ المجموع  الكلي للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الازهرية 490 درجة.

txt

لفتة إنسانية.. رئيس جامعة الأزهر يوزع زجاجات المياه على الطالبات قبل الامتحان

txt

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022

رابط بوابة الأزهر

ويمكن للطلاب عبر رابط بوابة الأزهر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الدخول على البوابة الالكترونية واتباع بعض الخطوات:

أولاً: الدخول على رابط بوابة الأزهر من هنا.

ثانياً:  اختيار الفصل الدراسي وهو الثالث الإعدادي.

ثالثاً: اختيار نتائج الطلاب.

رابعاً: كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي.

خامساً: الضغط على عرض النتيجة، لتظهر درجات الطالب كاملة أمام دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المعهد الديني الأزهري للحصول عليها.

 

الباز يرد على المشككين على موافقة الأزهر على توثيق الطلاق (فيديو)


وكان طلاب الثالث الإعدادي بالأزهر قد أدوا اختبارات  الفصل الدراسي في مايو الماضي، وبدأت الامتحانات بمادة الفقه يوم  الأربعاء 25 مايو، ومادتي القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية يوم الخميس 26 مايو، ومادتي اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، والهندسة يوم السبت 28 مايو، ومادتي أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية يوم الأحد 29 مايو، ومادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، والعلوم يوم الإثنين 30 مايو، ومادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الثلاثاء 31 مايو، وأخيرًا مادة الجبر يوم الأربعاء 1 يونيو.

الأزهر الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر الشريف الاعدادية الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

الأكثر قراءة

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

أرجوحة الحياة بين الانتصار.. والانكسار

حسين دعسة

الحرب الروسية الأوكرانية في اليوم 111:.. ماذا قال بابا الفاتيكان؟

د. القس صفوت البياضى

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس 2

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء "2"

محمد المعموري

ماذا يريد (الخوالف) من مصر..؟

إبراهيم داود

لماذا نحب أم كلثوم؟

ماجد حبته

مصنع 200 الحربى

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة «40 ساعة».. ماذا يفعل الرئيس الأمريكى فى إسرائيل؟

إسرائيل: نتطلع لقرار لبنان بالاستفادة من الغاز الطبيعى فى مياهه الإقليمية

القصور الرئاسية ضمن الأهداف.. تفاصيل «رسالة تحذير» من إسرائيل إلى سوريا