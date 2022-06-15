رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

يبحث طلاب الصف ٣ الإعدادي عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 عبر رابط بوابة الأزهر الذي خصصه الأزهر الشريف لعرض نتائج طلاب الأزهر في المراحل التعليمية المختلفة، بدلًا من الذهاب إلى مقرات المعاهد الأزهرية لمعرفة النتيجة، وذلك تسهيلًا على أولياء الأمور والطلاب.

ويترقب الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، مع استمرار عمليات التصحيح في الكنترولات التي خصصها الأزهر الشريف لتصحيح أوراق الامتحانات وتدقيق مراجعها قبل اعتمادها وإعلانها للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية

من المقرر أن تعلن مشيخة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد أيام قليلة، فور الانتهاء من أعمال رصد، وتصحيح الدرجات.

ويأتي توزيع توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ، مادة أصول الدين 100 درجة.

اللغة العربية 100 درجة، مادة الرياضيات 60 درجة، والفقه 50 درجة، ومادة القرآن الكريم 40 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة، ومادة العلوم 40 درجة، أما اللغة الأجنبية 40 درجة، ومادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.



ويبلغ المجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الازهرية 490 درجة.

رابط بوابة الأزهر

ويمكن للطلاب عبر رابط بوابة الأزهر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الدخول على البوابة الالكترونية واتباع بعض الخطوات:

أولاً: الدخول على رابط بوابة الأزهر من هنا.

ثانياً: اختيار الفصل الدراسي وهو الثالث الإعدادي.

ثالثاً: اختيار نتائج الطلاب.

رابعاً: كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الإعدادي.

خامساً: الضغط على عرض النتيجة، لتظهر درجات الطالب كاملة أمام دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المعهد الديني الأزهري للحصول عليها.



وكان طلاب الثالث الإعدادي بالأزهر قد أدوا اختبارات الفصل الدراسي في مايو الماضي، وبدأت الامتحانات بمادة الفقه يوم الأربعاء 25 مايو، ومادتي القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية يوم الخميس 26 مايو، ومادتي اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، والهندسة يوم السبت 28 مايو، ومادتي أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية يوم الأحد 29 مايو، ومادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، والعلوم يوم الإثنين 30 مايو، ومادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم الثلاثاء 31 مايو، وأخيرًا مادة الجبر يوم الأربعاء 1 يونيو.