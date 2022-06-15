الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة 15-6-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال المناخية على مدار نهار اليوم الأربعاء، بحسب ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، إضافة إلى تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

 تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة 

 وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تستقر الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مدن ومحافظات مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3323
الإسكندرية2821
وادى النطرون3222
طنطا3221
شبين الكوم3222
دمنهور3121
بلطيم2820
مرسى مطروح2720
السلوم3021
سيوة3421
بورسعيد2921
دمياط2822
الزقازيق3322
المنصورة3221
الإسماعيلية3323
السويس3323
العريش2921
رفح2920
رأس سدر3624
نخل3317
نوبيع3525
طابا3424
سانت كاترين2917
الطور3624
شرم الشيخ3827
الغردقة3928
مرسى علم3927
الفيوم3422
بني سويف3423
المنيا3523
أسيوط3624
سوهاج3725
قنا3825
الأقصر3926
أسوان4027
إدفو4027
أبوسمبل4027
الوادى الجديد3926
شلاتين3624
أبورماد3424
حلايب3323
رأس حدربة3224

 

 

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