تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة 15-6-2022

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال المناخية على مدار نهار اليوم الأربعاء، بحسب ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، إضافة إلى تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تستقر الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى مدن ومحافظات مصر