سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى البنوك المصرية

واصل سعر الريال السعودي الارتفاع أمام الجنيه المصري ووصل سعره إلى ٥ جنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر مع الإقبال المتزايد من المصريين على شراء الريال السعودي مع اقتراب سفر الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج خلال أسابيع قليلة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم ليصل إلى ٥ جنيهات حسب آخر تحديث لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري على الصفحة الرسمية للبنك المركزي المصري.

وشهد سعر الريال السعودي اختلاف طفيف داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في الأسواق المصرية ، و سجل الريال السعودي 4.982 جنيه للشراء، و5.0105 جنيه للبيع في البنك المركزي.

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.9829 جنيه للشراء و5.0019 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد أفضل أسعار شراء الريال السعودي بين البنوك بسعر شراء 4.8219 جنيه، بينما وصل أفضل سعر أمام المواطنين لبيع الريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي وبلغ 5.0072 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي إلى 4.9817 جنيه للشراء، و5.0072 جنيه للبيع.

استعدادات موسم الحج

تستعد المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام لاستقبال أفواج الحجاج خلال أسابيع، ووضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية الحجاج وتسهيل الشعائر المقدسة.

وتضمنت خطة موسم الحج تقديم 15 مليون وجبة لإعاشة الحجاج، مقدمة من 185 شركة ومؤسسة إعاشة في موسم الحج.

ويعمل على تجهيز ونقل الوجبات كوادر بشرية، وتعقيمها خلال الحج، وتم تجهيز مختبرات حديثة متنقلة وبتقنيات عالية، للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه، وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولا بأول، ومصادرة المواد التالفة، لحماية الحجاج.

كما اتخذت وزارة البيئة السعودية قرار جديد لحماية الحجتج بمنع دخول الابل لمنطقة الشعائر المقدسة وكلفت وحدات بيطرية في عدة جهات لفحص الإبل وقت مرورها، كما نظمت ورشة عمل في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 2022م، بمشاركة فرق الحج البيطرية.