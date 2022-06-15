الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الباحث محمد عبدالرحمن يناقش الماجستير فى الإعلام البيئى بجامعة عين شمس

الباحث محمد عبدالرحمن
الباحث محمد عبدالرحمن
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ناقش الباحث محمد أحمد عبدالرحمن، الصحفي بجريدة "الدستور"، رسالة الحصول على درجة الماجستير في العلوم البيئية بجامعة عين شمس، حيث جاءت الرسالة بعنوان "نموذج مقترح لحملة إعلامية لمواجهة أزمة السيول في محافظة البحر الأحمر".

الباحث محمد أحمد عبدالرحمن
الباحث محمد أحمد عبدالرحمن

وتشكلت لجنة الإشراف والحكم من كل من الأستاذ الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة ريهام رفعت محمد عبدالعال، أستاذة التربية البيئية ووكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية لشئون الدراسات العليا بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عرفة أحمد عامر الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة الأزهر ووكيل الكلية الأسبق، والدكتورة أماني السيد أحمد البري، مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة عين شمس (مشرفًا).

لجنة الإشراف والحكم

وتتقدم أسرة تحرير جريدة "الدستور" بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور" بأرق التهاني للزميل محمد عبدالرحمن لحصوله على درجة الماجستير.

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