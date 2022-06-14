الثلاثاء 14 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس إبسخيرون الجندى القلينى

كنيسة
كنيسة
ads

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، ذكرى استشهاد القديس إبسخيرون الجندى القليني.


ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم استشهد القديس الجليل أبسخيرون الجندي الذي من قلين . وكانت من جند أريانا والي أنصنا ولما صدرت أوامر دقلديانوس بعبادة الأوثان برز هذا القديس في وسط الجمع الحاضر مبينا ضلال الملك لاعنا أوثانه فقبضوا عليه وأودعوه السجن الذي كان في قصر الوالي بأسيوط فاتفق معه خمسة من الجنود ( ألفيوس وأرمانيوس وأركياس وبطرس وقيرايون ) علي أن يسفكوا دمهم علي اسم المسيح.

 

وتابع: فلما مثلوا أمام الوالي أمر بتقطيع مناطقهم وتعذيبهم وصلب بعضهم وقطع رؤوس الآخرين، وأما القديس أبسخيرون فقد عذبه الوالي بمختلف العذابات ولكن الرب كان يقويه ويصبره ويشفيه من جراحاته، واستحضر ساحرا يسمى إسكندر، ليقدم للقديس شيئا من السم القاتل، قائلا يا رئيس الشياطين اظهر في هذا المسيحي قوتك ، فتناول القديس السم ورسم عليه علامة الصليب وشربه فلم ينله أي آذى، فتعجب الساحر وآمن بإله القديس أبسخيرون فقطع الوالي رأس الساحر ونال إكليل الشهادة.

 

أما القديس فقد ازداد الوالي غضبا عليه وبعد أن عذبه كثيرا أمر بقطع رأسه أيضا فنال إكليل الشهادة.


والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية، ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

 

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

الكنيسة القبطية الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكرازة المرقسية كتاب السنكسار الكنسي السنكسار الكنسي ارثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس 2

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء "2"

محمد المعموري

ماذا يريد (الخوالف) من مصر..؟

إبراهيم داود

لماذا نحب أم كلثوم؟

ماجد حبته

مصنع 200 الحربى

كريم فرغلى

داود عبدالسيد.. قدرات غير عادية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يؤكد مركزية العراق في المنطقة: بحث مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة «40 ساعة».. ماذا يفعل الرئيس الأمريكى فى إسرائيل؟

إسرائيل: نتطلع لقرار لبنان بالاستفادة من الغاز الطبيعى فى مياهه الإقليمية

القصور الرئاسية ضمن الأهداف.. تفاصيل «رسالة تحذير» من إسرائيل إلى سوريا