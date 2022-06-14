رئيسة المفوضية الأوروبية: دعم كامل لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قبيل زيارتها لمصر غداً إن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر، وأن تقدم مصر نموذجا يحتذى به.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، ومصر قريبان تاريخيا، وبالفعل، بينما نحن نحتفل بمرور45 عاما من العلاقات الثنائية، فإننا نتطلع كذلك سويا للسبل التي يمكن بها أن نتوسع في شراكتنا ونعززها، وسيساعدنا مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ على ذلك.

جاء ذلك ردا على سؤال حول احتفال الاتحاد الأوروبي ومصر هذا العام بمرور 45 عاما على علاقاتهما الثنائية، وتقييمها للتعاون بين الجانبين وبشكل أساسي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والتحول الأخضر على ضوء استضافة مصر لمؤتمر القمة المعني بتغير المناخ في 2022.