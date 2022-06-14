الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حيل موضة بسيطة تساعد كيت ميدلتون على التألق (صور)

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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تعد كيت ميدلتون دوقة كامبرديج  أيقونة أزياء حقيقية والعديد من النساء يرغبن في ارتداء ملابس مثلها، نظرًا لكونها من العائلة المالكة، على الرغم من أنه يتعين عليها الالتزام بقواعد لباس صارمة لكن ملابسها لا تزال موضوع المناقشات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا لموقع «Bright Side» قمنا بتحليل حيل أزياء Kate ووجدنا كيف تمكنت من الظهور بمظهر أنيق دون كسر البروتوكول الملكي.

من المعروف أن كيت مقتصدة وتغير ملابسها القديمة في كثير من الأحيان لذلك في عام 2018، ارتدت معطفاً أزرق أثناء حملها، ورأينها ترتديه مرة ثانيه ولكن بعد تعديل بعد عامين.

اختارت القليل من قصات الشعر وبدلتها

من عام إلى آخر، لم تتغير تسريحة شعر كيت كثيرًا - الشعر البني أسفل الكتفين إنها ليست مولعة بالتلوين العصري، ولا تطيل شعرها ولا تحصل على قصات شعر قصيرة.

كيت ميدلتون

تسريحات شعرها الرئيسية هي كعكة منخفضة، ذيل حصان، نصف مكشوفة وفضفاضة ومموجة، تختار كيت ببساطة تسريحة شعر مناسبة لحالة معينة: حفل استقبال رسمي أو نزهة على الأقدام أو حدث على السجادة الحمراء.

كيت ميدلتون

إنها تحب المطبوعات والأنماط الدقيقة

تفضل كيت الأنماط الدقيقة (عادةً نقاط البولكا الكلاسيكية) أو مطبوعات الأزهار المختلفة.

تمكنت كيت من تصميم طباعة الفهد بأكثر الطرق تطوراً ودقة.

كيت ميدلتون

تعرف كيف ترتدي الحزام

يمكن أن يساعدك الحزام في أن تبدو أكثر أناقة وتطورًا - يمكنك التأكيد على خصرك به أو جعل ساقيك أطول بصريًا ومن المؤكد أن دوقة كامبريدج تعرف ذلك وتكمل ملابسها بانتظام بهذا الملحق.

كيت ميدلتون

طول تنانيرها يعتمد على الموقف

للمناسبات الرسمية، تختار كيت عادةً الفساتين الكلاسيكية البسيطة بطول الركبة أو أقل قليلاً، بدون مطبوعات براقةفي المناسبات الاجتماعية، تظهر الدوقة، كقاعدة عامة، في فساتين بطول الأرض. يمكنها أيضًا أن تكمل فستانها بالدانتيل أو الكشكشة أو الترتر.

كادت كاثرين أن تتوقف عن ارتداء التنانير فوق الركبة والتنانير القصيرة. ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن هذا النمط لا يتوافق مع قواعد اللباس الملكي ولا يجعلها تبدو أكثر أناقة.

كيت ميدلتون

إنها تكمل ملابسها بياقة

تضيف كيت أحيانًا تفاصيل مثيرة للاهتمام إلى ملابسها البسيطة والكلاسيكية، وإحدى حيلها المفضلة هي الياقة .

لتقديم طفلها الثالث للعالم، ارتدت كيت فستانًا أحمر مع ياقة بيتر بان من الدانتيل.

كيت ميدلتون
أيقونة أزياء حقيقية العائلة المالكة وسائل التواصل الاجتماعي دون كسر البروتوكول الملكي قامت كاثرين بتجهيز ملابسها تسريحات شعرها الرئيسية

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وائل لطفي

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