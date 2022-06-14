الثلاثاء 14 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

منها الصداع.. 6 أعراض عصبية قد تستمر لأشهر بعد التعافى من كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

مر أكثر من عامين منذ أن فرض فيروس كورونا الجديد قبضته على حياتنا، الآن، وبعد أن انخفضت الحالات بشكل كبير، أصبحت العدوى أكثر اعتدالًا ويمكن التحكم فيها، وتستمر الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أنشطتنا اليومية، ومن بين الآثار العديدة لفيروس كورونا المستجد تظل الأعراض العصبية واحدة من أكثر المضاعفات طويلة المدى إثارة للقلق.

- كيف يؤثر مرض «كوفيد- 19» على الدماغ؟

على الرغم من أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي، فإنه من المعروف أنه يؤثر على أعضاء حيوية أخرى في الجسم، بما في ذلك الدماغ، حيث قام الباحثون مرارًا وتكرارًا بدراسة تأثير فيروس كورونا على الدماغ، بل لاحظ البعض التهابًا خفيفًا إلى شديد في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة بعد أسابيع من الإصابة الأولية.

ووفقًا لدراسة مبكرة نُشرت في "JAMA Neurology"، تبين أن ثلث 214 مريضًا في أحد المستشفيات في ووهان يعانون من أعراض عصبية، كانت النوبات والسكتات الدماغية من أكثر المضاعفات خطورة.

كما أشارت نتائج تشريح الدماغ إلى انتشار الأوعية الدموية التالفة والخلايا الالتهابية لدى المرضى الذين أصيبوا بـ"كوفيد- 19" في الماضي.

- المظاهر العصبية طويلة المدى لكورونا 

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» إنه يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بحالات ما بعد "كوفيد- 19"، من مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تستمر لأكثر من أربعة أسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة، في بعض الأحيان يمكن أن تختفي الأعراض أو تعود مرة أخرى.

ووفقًا لوكالة الصحة، تشمل بعض الأعراض العصبية طويلة المدى لفيروس كورونا ما يلي:

- ضباب الدماغ ، أي صعوبة في التفكير أو التركيز.

- صداع الرأس.

- مشاكل النوم.

- دوار عند الوقوف.

- تغير في الرائحة أو الطعم.

- الاكتئاب أو القلق.

- أعراض أخرى يجب الانتباه إليها

بصرف النظر عن الأعراض العصبية، هناك علامات أخرى طويلة المدى يجب على المرء الحذر منها، وتشمل هذه:

- إعياء.

- سعال.

- آلام المفاصل أو العضلات.

- ألم في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- ضعف حاسة الشم والذوق.

أصبحت العدوى الأعراض العصبية المرتبطة بـ COVID الطويل الأعراض العصبية المرتبطة بـ COVID الأعراض العصبية SARs-CoV-2 ف أعراض مستمرة بعد أسابيع من الإصابة الأولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط الاستعلام عن درجات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يؤكد مركزية العراق في المنطقة: بحث مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة «40 ساعة».. ماذا يفعل الرئيس الأمريكي في إسرائيل؟

إسرائيل: نتطلع لقرار لبنان بالاستفادة من الغاز الطبيعى فى مياهه الإقليمية

القصور الرئاسية ضمن الأهداف.. تفاصيل «رسالة تحذير» من إسرائيل إلى سوريا