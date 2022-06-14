الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل سرق خزينة شركة فى مدينة نصر

جريدة الدستور
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزینة إحدى الشركات، وحيازته مواد مخدرة.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدینة نصر ثان من موظف بإحدى شركات النقل البرى، بتضرره من سرقة مبلغ مالى من داخل خزینة المكتب عقب تركه لھا مفتوحة، والتوجه لمتابعة قیام إحدى الرحلات.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إن وراء الواقعة عاطل "له معلومات جنائیة"، وعقب تقنین الإجراءات تم القبض عليه وعثر بحوزته على مبلغ مالى وكمیة من مخدر الھیروین.

بمواجهته اعترف بالتصرف فى باقى المبلغ المالي المستولى علیه بشراء المواد المخدرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة المختصة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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