حبس مسجل خطر يتاجر في الأقراص المخدرة بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته «3000 قرص مخدر، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول».

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم حبسه.