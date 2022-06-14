المشدد 5 سنوات لصاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات لصاحب معرض سيارات؛ لاتهامه بالمشاركة مع آخرين في تزوير تصاريح سير مؤقتة لسيارات، وتقليد أختام شعار الجمهورية لإدارات المرور بطريق الاصطناع علي عكس الحقيقة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17897 لسنة 2017 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3106 لسنة 2017 كلي جنوب بنها، أن المتهم "جمال. م. م"، 36 سنة، صاحب معرض سيارات، اشترك مع متهمين آخرين، في تزوير في محررات رسمية هي إيصال السحب رقم 1146838 المنسوب صدوره لقسم مرور الطريق الدائري المنطقة الأولى، وإيصالات السحب المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الجيزة قطاع مرور السادس من أكتوبر أرقام 55306 – 55307 - 55313 - 55314 - 55316 - 55317 – 55318 - 55319 – 55320 – 55321 – 55322 - 55400.

وتصارح سير مؤقتة للسيارات أرقام 513 - 664 - 386 – 218 – 204 - 412 - 672 – 181 – 191 – 198 تجاري الغربية المنسوب صدورها لإدارة مرور الغربية ورخص تسيير مركبات نقل سريع رقمي 518 - 438 المنسوب صدورها لإدارة مرور الغربية ورخصة تسيير مركبة نقل سريع رقم 513 منسوب صدورها لقسم مرور شبين الكوم وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار الصحيح منها وتزيلها بتوقيعات مزورة على موظفي تلك الجهات المختصين بتحريرها ومهرها ببصمات الخواتم المقلدة موضوع الاتهام الأول بقصد نسبتها إلى تلك الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بأقسام مرور العبور وشبين الكوم والسادس من أكتوبر وأختام وحدات تراخيص المركبات والقيادة بإدارة مرور الغربية.

كما أن المتهمين اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية محل الاتهام الثاني وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام بإثبات تلك البيانات مصطنعا تلك المحررات، ومهرها بتوقيعات موظفي تلك الجهات المختصين تحريرها وبصمها بصمات الخواتم المقلدة موضوع الاتهام الأول حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بقصد نسبتها إلى تلك الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة.