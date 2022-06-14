بـ11 طعنة.. «الميراث» ينهى حياة شاب على يد شقيقه بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مقتل شاب على يد شقيقه بمدينة النوبارية بـ11 طعنة، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطوروت إلى مشاجرة بسبب الميراث.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفي النوبارية العام، غارقاٌ في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى “عيد جمعة” بـ 11 طعنة في الصدر بسلاح أبيض، مقيم بدائرة المركز، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرير محضر والإحالة للنيابة للتحقيق، والتحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.