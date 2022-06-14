الثلاثاء 14 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

توزيع درجات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

جريدة الدستور
ads

عقب حصول طلاب الصف الأول الثانوي 2022 على نتيجة اولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الطلبة والطالبات في البحث عن توزيع درجات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022.

وكانت ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 بالاسم الترم الثاني من خلال المدرسة التابع لها طالب أو طالبة اولى ثانوي عقب انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة.

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير كيفية توزيع درجات الصف الاول الثانوي 2022 في شهادة الترم الثاني.

الصف الأول الثانوي.. توزيع درجات اولى ثانوي 2022

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة اللغة العربية

 النهاية العظمى 50 درجة والصغرى 25 درجة مقسمة على أسئلة الاختيار من متعدد والتي تتضمن 35 درجة والأسئلة المقالية تتضمن 15 درجة.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة اللغة الاجنبية الاولي

 النهاية الكبري 40 درجة والصغرى 20 درجة وتقسم على الاختيار من متعدد 28 درجة والاختيار من متعدد 12 درجة.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة النهائية 30 درجة والدرجة الصغرى 15 درجة وتتوزع على أسئلة الاختيار من متعدد 20 درجة والأسئلة المقالية 10 درجات.

txt

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

txt

رابط الاستعلام عن درجات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

مادة الرياضيات للشعبة العلمية (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات)

 الدرجة الكبري 40 درجة والدرجة الصغرى 20 درجة مقسمة على الاختيار من متعدد 28 درجة والأسئلة المقالية 12 درجة.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الفيزياء للعلمي

 النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة موزعة على أسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الكيمياء للشعبة العلمية

 النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة وأسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية الورقية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الاحياء علمي

 الدرجة الكبري 30 درجة والدرجة الصغرى 15 درجة وأسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية للعلمي

 30 درجة النهاية الكبري و15 درجة النهاية العظمي واسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية تسع درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة التاريخ أدبي

 النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 وأسئلة الاختيار من متعدد تتضمن 23 درجة والأسئلة المقالية تشمل 7 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع ادبي

 الدرجة الكبري 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة وأسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الجغرافيا للأدبي

 30 درجة للنهاية العظمي و 15 درجة للنهاية الصغرى وأسئلة الاختيار من متعدد 21 والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في الفلسفة والمنطق للأدبي

 النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة والاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الصف الأول الثانوي نتيجة أولى ثانوي توزيع درجات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 توزيع درجات اولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

ON TIME SPORTS تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية.. واستديو تحليل مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يؤكد مركزية العراق في المنطقة: بحث مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

القصور الرئاسية ضمن الأهداف.. تفاصيل «رسالة تحذير» من إسرائيل إلى سوريا

الهجمات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولى.. الأهداف والتداعيات

تركيا تعلق على تحذيرات إسرائيل بشأن السفر إليها