توزيع درجات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

عقب حصول طلاب الصف الأول الثانوي 2022 على نتيجة اولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الطلبة والطالبات في البحث عن توزيع درجات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022.

وكانت ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 بالاسم الترم الثاني من خلال المدرسة التابع لها طالب أو طالبة اولى ثانوي عقب انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة.

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير كيفية توزيع درجات الصف الاول الثانوي 2022 في شهادة الترم الثاني.

الصف الأول الثانوي.. توزيع درجات اولى ثانوي 2022

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة اللغة العربية

النهاية العظمى 50 درجة والصغرى 25 درجة مقسمة على أسئلة الاختيار من متعدد والتي تتضمن 35 درجة والأسئلة المقالية تتضمن 15 درجة.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة اللغة الاجنبية الاولي

النهاية الكبري 40 درجة والصغرى 20 درجة وتقسم على الاختيار من متعدد 28 درجة والاختيار من متعدد 12 درجة.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة النهائية 30 درجة والدرجة الصغرى 15 درجة وتتوزع على أسئلة الاختيار من متعدد 20 درجة والأسئلة المقالية 10 درجات.

مادة الرياضيات للشعبة العلمية (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات)

الدرجة الكبري 40 درجة والدرجة الصغرى 20 درجة مقسمة على الاختيار من متعدد 28 درجة والأسئلة المقالية 12 درجة.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الفيزياء للعلمي

النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة موزعة على أسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الكيمياء للشعبة العلمية

النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة وأسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية الورقية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الاحياء علمي

الدرجة الكبري 30 درجة والدرجة الصغرى 15 درجة وأسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية للعلمي

30 درجة النهاية الكبري و15 درجة النهاية العظمي واسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية تسع درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة التاريخ أدبي

النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 وأسئلة الاختيار من متعدد تتضمن 23 درجة والأسئلة المقالية تشمل 7 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع ادبي

الدرجة الكبري 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة وأسئلة الاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في مادة الجغرافيا للأدبي

30 درجة للنهاية العظمي و 15 درجة للنهاية الصغرى وأسئلة الاختيار من متعدد 21 والأسئلة المقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية ودرجة النجاح في الفلسفة والمنطق للأدبي

النهاية العظمى 30 درجة والنهاية الصغرى 15 درجة والاختيار من متعدد 21 درجة والأسئلة المقالية 9 درجات.