حبس عاطل ضبط بحوزته 18 طربة من مخدر الحشيش

قررت النيابة العامة بجرجا، جنوب محافظة سوهاج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطه بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع وسط الصعيد، وبحوزته 18 طربة من مخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار، على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، قد تمكنوا من ضبط عاطل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل، يقيم بدائرة مركز جرجا، بترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، مُتخذًا من دائرة مركز جرجا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، من ضبط المدعو "محمود.ف.م.ع"، 30 سنة، عاطل، ويقيم بدائرة قسم جرجا، لاتجاره فـي المواد المخدرة.

جاءت عملية الضبط عقب استصدار إذن النيابة، وقامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، بضبط المتهم أثناء قيادته السيارة "أجرة بيجو" دائرة المركز، وبحوزته "18" طربة لمخدر الحشيش تزن حوالي 1800 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ 350 جنيهاً.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.