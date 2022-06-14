الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تركيا تعلق على تحذيرات إسرائيل بشأن السفر إليها

يائير لابيد
يائير لابيد
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أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بيانًا، قالت فيه إن جميع السلطات تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع الهجمات الإرهابية داخل البلاد.

ويعد ذلك البيان هو أول رد على تحذير السفر الذي أصدرته إسرائيل لمواطنيها بشأن السفر إلى تركيا، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

تعليق تركيا على موقف إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيانها: "لقد رأينا أن هناك دولًا أصدرت تحذيرات سفر لمواطنيها إلى تركيا، وهذه التحذيرات تتعلق بتطورات ودوافع دولية مختلفة، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل سلطاتنا المختصة في إطار آليات تعاوننا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".

وأوضحت الخارجية التركية أن بلادها آمنة وتواصل مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية داخل وخارج أراضيها.

إسرائيل تحذر من السفر إلى تركيا

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الاثنين، تحذيرا بشأن السفر إلى تركيا، مؤكدةً رفع مستوى ذلك التحذير إلى الدرجة الرابعة، وهو أعلى مستوى.

وطالب يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، الإسرائيليين الموجودين في تركيا بمغادرتها، وذلك نظرًا لوجود تهديدات إرهابية ضدهم هناك.

وكشفت إسرائيل، في وقت سابق، أنها احبطت مخططا إيرانيا لخطف مواطنين إسرائيليين موجودين لدى أنقرة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في تركيا، مشيرةً إلى أن طهران تسعى لإلحاق الضرر بأية أهداف إسرائيلية.

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