الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمزارع وعامل لحيازتهما حشيشًا فى الشرقية

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل ومزارع بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ضبط" رائد س س"27 عاما عامل مقيم محافظة الإسماعيلية، و"بشير س ع" 22 عاما مزارع مقيم المحسمة الإسماعيلية، بحوزتهما كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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