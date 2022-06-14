يحرق زوجة أخيه المريض لطردهما من الشقة فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على المتهم بإشعال النار في زوجة شقيقه الأكبر بسبب خلاف على شقة سكنية في مركز أبوحماد.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "هناء. ع"، 30 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام "رضا" 25 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجني عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكي يتزوج في الشقة مستغلاً إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.