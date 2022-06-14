الثلاثاء 14 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يحرق زوجة أخيه المريض لطردهما من الشقة فى الشرقية

ضبط
ضبط
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على المتهم بإشعال النار في زوجة شقيقه الأكبر بسبب خلاف على شقة سكنية في مركز أبوحماد.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول "هناء. ع"، 30 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام "رضا" 25 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجني عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكي يتزوج في الشقة مستغلاً إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يؤكد مركزية العراق في المنطقة: بحث مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تعلق على تحذيرات إسرائيل بشأن السفر إليها

فلسطين: إسرائيل تستغل زيارة بايدن لبناء أكبر مشروع استيطانى فى الأراضى المحتلة

انتهاء اجتماع الرئيس اللبنانى والوسيط الأمريكى بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل