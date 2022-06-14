الحبس 3 سنوات لتاجر يروج المخدرات فى المنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بمركز منوف، بالسجن 3 سنوات.

قضت محكمة جنايات شبين الدائرة الرابعة فى القضية رقم 1197 لسنة 2022 جنايات مركز منوف، والمقيدة برقم 543 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، على المتهم "ش. س. ا" بالحبس 3 سنوات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بالقبض على "ش. س. ا " أثناء قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه، وبالتحقيق في الواقعة قضت المحكمة بحكمها .