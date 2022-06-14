تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بالحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث ضعيفة.

كما تشهد البلاد خلال ساعات الليل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء والصعيد، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد، تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

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درجات الحرارة المتوقع فى مدن ومحافظات مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022