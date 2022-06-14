الثلاثاء 14 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، حيث  تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بالحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

 تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث ضعيفة.

كما تشهد البلاد خلال ساعات الليل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء والصعيد، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

 أماكن سقوط الأمطار 

وبحسب هيئة الأرصاد، تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

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حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14 يونيو ودرجات الحرارة المتوقعة لـ96 ساعة مقبلة

درجات الحرارة المتوقع فى مدن ومحافظات مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3323
الإسكندرية2921
وادى النطرون3122
طنطا3222
شبين الكوم3323
دمنهور3021
بلطيم2820
مرسى مطروح2720
السلوم2921
سيوة3122
بورسعيد2921
دمياط2822
الزقازيق3322
المنصورة3221
الإسماعيلية3323
السويس3223
العريش2920
رفح2921
رأس سدر3624
نخل3318
نوبيع3525
طابا3424
سانت كاترين2917
الطور3425
شرم الشيخ3626
الغردقة3728
مرسى علم3827
الفيوم3423
بني سويف3423
المنيا3523
أسيوط3524
سوهاج3725
قنا3825
الأقصر3926
أسوان4026
إدفو4126
أبوسمبل4025
الوادى الجديد3826
شلاتين3524
أبورماد3424
حلايب3023
رأس حدربة3124
الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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