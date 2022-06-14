سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 14-6-2022

يكثر البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2022، عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 37.123 مليار دولار في أبريل.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-6-2022، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وترصد "الدستور" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري الثلاثاء 24 يونيو 2022

تشدد الحكومة على شراء العملات الأجنبية من دولار وريال سعودي من البنوك المصرية وشركات الصرافة المعتمدة كي لا يقع متداولي العملات في يد تجار السوق السوداء، ويسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر الثلاثاء 24 يونيو 2022

وجاء سعر الدولار مقابل الجنية المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، 18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.69 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 14 يونيو 2022

18.68 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري المصري cib الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.69 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.70 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.68 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة الثلاثاء 24 يونيو 2022

18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.