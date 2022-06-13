إصابة 8 أشخاص فى انقلاب «ميكروباص» بدائرى السلام

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى دائرى مسطرد اتجاه السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 8 أشخاص من ركاب الميكروباص، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام؛ لتقديم العلاج وخروج عدد منهم بعد تلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.