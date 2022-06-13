الإمام الأكبر ينعى الطالب إبراهيم على شهيد العلم بجامعة الأزهر

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى؛ الطالب إبراهيم علي محمد محمود - المقيد بالفرقة الأولى بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر في القاهرة، والذي وافته المنية اليوم في حادث سير في الطريق العام، خلال توجهه لأداء الامتحان.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب وذويه وزملائه، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد المغفور له - بإذن الله - بواسع رحمته ومغفرته "إنا لله وإنا إليه راجعون".