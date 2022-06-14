الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التصريحات الكاملة للرئيس السيسى فى لقائه مع الإعلاميين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حواره مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات فى المنوفية: "أنا كلامى مش كتير محدش هيقرب من مياه مصر فهذه هى الإجابة أزاى بقى نحن نتحدث بالدبلوماسية وبطول البال والصبر".

 

وأضاف السيسي: "حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية من الممكن أن تكون لها تأثير مباشر على الأسرة، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه، ولكن السؤال المهم لحد ـمتى؟".

 

وأردف الرئيس السيسي: "٣٠ يونيو ثورة غير مسبوقة في التاريخ ولم يسبق أن يخرج شعب بهذا الحجم في العالم لتغيير واقعه"، متابعاً: "ما حدث في ٣٠ يونيو كان كاشفا ويجب التوقف أمامه طويلًا لفهمه".

 

وتابع: "حجم المشاريع التي تقوم بها الدولة للاستفادة من المياه غير مسبوق وتوجهات الدولة هي عدم الضغط علىً المواطن بالاسعار ولكن يجب النظر إلى قدرات الموازنة على دعم المحروقات في ظل ارتفاعات اسعار النفط العالمية".

 

وقال الرئيس خلال لقائه مع الإعلاميين: "نسعى إلى تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات في مصر ونوجه الشكر للاشقاء في دول الخليج على دعمهم لمصر".

 

وحول الأزمة الليبية قال السيسي: "نسعى للحفاظ على فرص عدم تصعيد الازمة الليبية وانزلاق الأمور إلى المواجهات المسلحة"، وأردف: "جهود مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي نجحت في تثبيت الهدنة في ليبيا واذا خلصت النوايا يمكن الوصول إلى حل نهائي للازمة".

 

واستطرد السيسي: "ليس هناك عذر لأي شعب إذا أضاع وطنه.. كلما استطعنا ضبط وترشيد الإنفاق بشكل عام فسنستطيع التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية بشكل جيد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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