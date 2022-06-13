الرئيس السيسي: الدولة تستهدف الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة

كد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة على توفير مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلاميين، على هامش افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، «أننا نستطيع السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام».

وأشار «السيسي»، إلى أنه لم يتحدث أبدًا عن استهلاك المواطنين، ولم يطالبهم بترشيد الاستهلاك، منوهًا إلى أنه وجّه الشكر لأهالينا الفلاحين، لأنهم وردوا 4 ملايين طن قمح، مردفا: «هذه الكمية مع الموجود يكفي لمدة 6 أشهر».

وأردف: «أتصور أن الحد الأدنى من الإنفاق هيساعدنا».

وأجرى الرئيس السيسي، حوارا مع عدد الإعلاميين بعد افتتاحه عدد من المشروعات الإنتاج الحيواني اليوم الإثنين بمدينة السادات.