لسرقة هاتفه.. حبس عاطل طعن طفلًا فى رقبته بالمحلة

أمرت النيابة العامة بالمحلة في الغربية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطعن طفل في رقبته لسرقة هاتفه المحمول .



تعود أحداث الواقعة، حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفل "يوسف. م"، 15 سنة، مصاب بقطع ذبحي بالرقبة وطعنات من البطن في ظروف صحية متدهورة، واستقبال المصاب بـ طوارئ طنطا الجامعي.



وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبة تم تحديد هوية المتهم"م. ب"،19سنة، وضبطه وبحوزته سلاح -مطواة-.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.