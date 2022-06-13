إصابة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بفيروس كورونا

للمرة الثانية..

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن الفحوصات أثبتت إصابته بكوفيد-19، مضيفا أنه يشعر بصحة جيدة منذ أن تلقى اللقاح.

وأوضح ترودو على «تويتر»: "أثبتت الفحوصات إصابتي بكوفيد-19. سأتبع إرشادات الصحة العامة وأخضع للعزل، أشعر أنني على ما يرام، لكن هذا لأنني حصلت على جرعاتي (من التطعيم)، لذا، أدعو من لم يأخذ اللقاح بأن يسعى للحصول عليه، وعلى الجرعة التنشيطية إذا أمكن".

وكانت آخر فحوصات أثبتت إصابة ترودو بكوفيد-19 قد أجريت في يناير الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الإثنين، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، مساء اليوم، إن هذا القرار جاء بناءً على متابعة الوضع الوبائي وما رفعته الجهات الصحية وللمكتسبات المتحققة في مكافحة الجائحة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نِسَبْ التحصين.

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أنه تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق من الحالة الصحية.

وأوضح البيان أن تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، تضمن عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح.