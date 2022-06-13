الإثنين 13 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف
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شهدت محافظة كفر الشيخ مساء اليوم الإثنين، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 4 أشخاص، انقلبت بهم سيارة نصف نقل، أمام قرية نصرة.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما قام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وإزالته.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بقرية نصرة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تبين من التقرير الطبي إصابة كلٍ من إبراهيم أحمد الفياض، 22 سنة، من بشلة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالفتاح بدير عبدالهادى، 15 سنة، من نصرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد ممدوح أحمد، 20 سنة، من نصرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد يوسف، 42 سنة، من المحلة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

مديرية الصحة انقلاب سيارة حادث مرورى إدارة الازمات محافظة كفر الشيخ غرفة العمليات مستشفى كفر الشيخ الإجراءات اللازمة كدمات وسحجات

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