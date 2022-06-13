الإثنين 13 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض يحذر من تفشى متحورين جديدين من «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون
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حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، من احتمال انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين (بي إيه.4 وبي إيه.5) من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المركز إنه على الرغم من أن معظم دول الاتحاد الأوروبي اكتشفت حتى الآن نسب إصابات منخفضة من السلالتين الفرعيتين فإن الدول التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة، مثل البرتغال، شهدت كذلك زيادة في مجمل الإصابات.

وحذر المركز من أنه لا يبدو أن السلالتين (بي إيه.4 وبي إيه.5) تنطويان على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة لكن الزيادة في أعداد الإصابات نتيجة ارتفاع معدلات العدوى وحدها تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقال في بيان على موقع المركز الإلكتروني «الزيادة المسجلة للسلالتين بي إيه.4 وبي إيه.5 تشير إلى أنهما ستكونان سائدتين».

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين فيروس كورونا كورونا الاتحاد الأوروبي

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