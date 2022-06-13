الأمم المتحدة: 18 مليون شخص بمنطقة القرن الإفريقى يواجهون خطر الجوع

أظهرت بيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم، أنه بعد عامين من الجفاف يواجه 18.4 مليون شخص في القرن الإفريقي خطر الجوع.

وبحلول سبتمبر المقبل يرتفع عدد الأشخاص المتضررين في إثيوبيا والصومال وكينيا إلى عشرين مليون شخص.

وبالفعل يعتبر أن 7.1 مليون طفل في المناطق المتضررة يعانون من سوء التغذية، فيما يعاني نحو مليونين من سوء تغذية حاد، حسب البيانات.

وتفاقمت الأزمة جراء حقيقة أن نقص المياه والغذاء تسبب في نفوق نحو سبعة ملايين حيوان.

وبالنسبة للأشخاص الرحّل وشبه الرحّل في تلك المناطق، لم تسهم خسارة الماشية والماعز ليس فقط في سلب أساسهم الاقتصادي اليومي، ولكن أيضا في معاناة الأطفال من سوء التغذية بسبب نقص الحليب.

كما أن الحرب في أوكرانيا كانت لها تداعيات شديدة على أسعار الغذاء في المنطقة، وفاقمت قلة شحنات الحبوب من وضع الإمداد الغذائي، وجعلت برامج الإغاثة الإنسانية تواجه تحديات إضافية.

وجفّت الكثير من الآبار وارتفعت أسعار شحنات المياه بنسبة 71% منذ نوفمبر 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وعلاوة على ذلك، تؤدي قلة المياه إلى تفاقم المسائل المتعلقة بالصحة العامة، ومنذ يناير 2021، نزح أكثر من مليون شخص من قراهم، بمن في ذلك 805 آلاف في الصومال وحدها.