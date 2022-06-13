الإثنين 13 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 18 مليون شخص بمنطقة القرن الإفريقى يواجهون خطر الجوع

الجوع
الجوع
ads

أظهرت بيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم، أنه بعد عامين من الجفاف يواجه 18.4 مليون شخص في القرن الإفريقي خطر الجوع.

وبحلول سبتمبر المقبل يرتفع عدد الأشخاص المتضررين في إثيوبيا والصومال وكينيا إلى عشرين مليون شخص.

وبالفعل يعتبر أن 7.1 مليون طفل في المناطق المتضررة يعانون من سوء التغذية، فيما يعاني نحو مليونين من سوء تغذية حاد، حسب البيانات.

وتفاقمت الأزمة جراء حقيقة أن نقص المياه والغذاء تسبب في نفوق نحو سبعة ملايين حيوان.

وبالنسبة للأشخاص الرحّل وشبه الرحّل في تلك المناطق، لم تسهم خسارة الماشية والماعز ليس فقط في سلب أساسهم الاقتصادي اليومي، ولكن أيضا في معاناة الأطفال من سوء التغذية بسبب نقص الحليب.

كما أن الحرب في أوكرانيا كانت لها تداعيات شديدة على أسعار الغذاء في المنطقة، وفاقمت قلة شحنات الحبوب من وضع الإمداد الغذائي، وجعلت برامج الإغاثة الإنسانية تواجه تحديات إضافية.

وجفّت الكثير من الآبار وارتفعت أسعار شحنات المياه بنسبة 71% منذ نوفمبر 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية. 

وعلاوة على ذلك، تؤدي قلة المياه إلى تفاقم المسائل المتعلقة بالصحة العامة، ومنذ يناير 2021، نزح أكثر من مليون شخص من قراهم، بمن في ذلك 805 آلاف في الصومال وحدها.

بيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجفاف القرن الأفريقي خطر الجوع إثيوبيا والصومال وكينيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المفوضية الأوروبية في رام الله: هل تنهي أزمة تمويل السلطة الفلسطينية؟

تقرير: إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عامًا

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا