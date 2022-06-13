تنظيم 18 جلسة توعوية استهدفت 864 سيدة ورجل داخل قرى حياة كريمة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن استكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان "جلسات الدوار".

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة ضمن المشروع التوعوى الفعال لتحقيق محورى التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الهادف تم تنظيم 18 جلسة توعوية يوم الأحد 12 يونيو الجارى استهدفت 864 سيدة ورجل داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التربية السليمة للأبناء، وغير ذلك من القضايا التى تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية، وهو الذى تواكب مع تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية اللازمة والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى حياة كريمة.