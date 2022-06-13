الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مياه الملاحات بالإسكندرية

جثة
جثة
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قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب في العقد الثاني من العمر، لقي مصرعه بعد سقوطه فى مياه الملاحة الكائنة بمنطقة المطار.

كما قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحادث.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوقوع حالة غرق بالملاحة الكائنة بمنطقة المطار، وسط المحافظة.

على الفور انتقل فرق الإنقاذ النهري رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، وسيارة إسعاف في الإسكندرية إلى موقع الحادث لانتشال الجثة.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى إسلام أحمد، 16 سنة، وتم التواصل مع الإنقاذ النهري وانتشال الجثة فى مطار سيدى جابر عند الملاحة.

وقال أحد الغطاسين إن أمس الأحد شهد غرق شاب يدعى إسلام أحمد، يبلغ من 16 سنة، إذ سقط فى الملاحة بالقرب من السواحل، بمنطقة المطار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وأن فرق الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث ورافقتهم مجموعة من غواصي الخير في الإسكندرية توجهوا للمشاركة في عملية البحث عن الجثمان وانتشاله قبل غرقه وهو ما تم التوصل إليه خلال أول ساعة من حالة الغرق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

نيابة سيدي جابر الإسكندرية دفن جثة شاب مصرع الملاحة

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