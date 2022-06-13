الإثنين 13 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 22 ألف طن أقماح محلية محظور تداولها

قمح
قمح
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.

فى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (22,130 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (7,430 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (5 أطنان "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج ، وضبط (3,850 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (17) قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ(477) طن أقماح محلية.

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