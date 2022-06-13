واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط "40 طن أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية" بمحافظة المنوفية.