ضبط 10 أطنان «صبغة» مجهولة المصدر بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 10 أطنان "بولى إثيلين – صبغة" مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية بمحافظة المنوفية.