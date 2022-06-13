ضبط 13760 سولار بنزين 92 – 80 تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (9 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها وتم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة البحيرة ، وضبط (13760 سولار بنزين 92 – 80) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة ، وضبط (4,200 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.