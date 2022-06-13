ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعمة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 1,254 طن "سكر- مكرونة- أرز تموينى- 9 أطنان أسمدة مدعمة- 300 أسطوانة بوتاجاز.

حيث بلغ إجمالي المضبوطات 64,099 طن- 10 بطاقة تموينية- 23 عبوة سجائر- 300 أسطوانة بوتاجاز، كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 11,35 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر؛ لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.