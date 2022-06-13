الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1454 قضية تموينية متنوعة

حملات تموينية
حملات تموينية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1454) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2,750 طن " أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة") (383) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (32,195 طن "دقيق أبيض – أرز" – 23 عبوة سجائر) .

وكذا (608) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 98 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 73 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 29 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 13 قضية توقف عن الإنتاج – 380 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (12,900 طن دقيق بلدى مدعم -10 بطاقة تموينية).

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