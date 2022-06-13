الإثنين 13 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 4 حاولوا ترويج 4 كيلو حشيش فى الشرقية

حشيش
حشيش
ads

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 4 أشخاص، لحيازتهم 36 قطعة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

كانت قد وردت  معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من "ف. م. أ" 53 عاما، ونجله "م"، 21 عاما، عامل، و"م. إ. م"، 38 عاما، سائق مقيمين مركز فاقوس، و"م. و"، 36 عاما، صانع ومقيم أبوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش. 

 تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهم  بمدينة أبوكبير، أثناء ركوبهم دراجتين بخاريتين، وضبط بحوزتهم 36  قطعة من مخدر الحشيش تزن ما يقرب من 4  كيلوجرامات تقريبا، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات. 

 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9008 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022 وتمت إحالته للنيابة العامة.

مكافحة المخدرات الشرقية مديرية أمن الشرقية الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرج فودة الذى قُتل مظلومًا

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

جمال-أسعد

التنوير والتدين

لواء.حمدى البطران

ذكريات من يونيو 1967

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المفوضية الأوروبية في رام الله: هل تنهي أزمة تمويل السلطة الفلسطينية؟

تقرير: إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عامًا

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا