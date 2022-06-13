القبض على 4 حاولوا ترويج 4 كيلو حشيش فى الشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 4 أشخاص، لحيازتهم 36 قطعة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

كانت قد وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من "ف. م. أ" 53 عاما، ونجله "م"، 21 عاما، عامل، و"م. إ. م"، 38 عاما، سائق مقيمين مركز فاقوس، و"م. و"، 36 عاما، صانع ومقيم أبوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهم بمدينة أبوكبير، أثناء ركوبهم دراجتين بخاريتين، وضبط بحوزتهم 36 قطعة من مخدر الحشيش تزن ما يقرب من 4 كيلوجرامات تقريبا، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9008 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022 وتمت إحالته للنيابة العامة.