الإثنين 13 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«اللوس بودر لكثافة الرموش».. 4 نصائح لمكياج أفضل في الصيف

مكياج أفضل في الصيف
مكياج أفضل في الصيف
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توجد العديد من النصائح الخاصة بالماكياج التى نلجأ لها، خاصة لو هناك نقصا مفاجئا في إحدى أدوات الماكياج لدينا بخلاف ذلك للتوفير في عدد الأدوات الخاصة بالماكياج من ناحية أخرى، أو لفعاليتها بشكل كبير، وفي السطور التالية توضح لنا مروة أغادير، خبيرة التجميل، أبرز  النصائح والحيل الخاصة بالماكياج للفتيات.

- "الماسكرا" لكثافة الرموش 

يمكن استخدام الماسكرا لكثافة الرموش بشكل أكبر من خلال استخدامها كالمعتاد بوضع طبقة على الرموش ومن ثم استخدام اللوس بودر وهي عبارة عن بودر شفافة تستخدم لتثبيت الماكياج ومن ثم وضع طبقة من الماسكرا مرة أخرى مما يجعل الماسكرا ثابته وكثيفة.

- لون "الأيشادو" الواضح 

يجد بعض الفتيات صعوبة في الحصول على لون "أيشادو" واضح لذا من الممكن أن يتم وضع أحمر الشفاه في البداية فوق العين ومن ثم وضع "الأيشادو" باللون الذي ترغبين فيه سيكون واضح وثابت.

- تثبيت أحمر الشفاه لفترة أطول  بـ"اللوس بودر"

وهناك حيلة خاصة بأحمر الشفاة وهي وضع اللون ومن ثم تثبته باللوس باودرومن ثم طباعته على منديل ورق سيتم تثبيته لفترة أطول على الشفاة، أو يمكن تغيير لون الروج من خلال وضعه ومن ثم استخدام لون معين من "بلايت الأيشادو" الخاصة بنا عليه.

- أفضل الطرق لمكياج البشرة الدهنية والجافة

وأضافت مروة أن البشرة الدهنية لابد من تجهيزها بشكل كامل قبل الماكياج من خلال تطبيق مقشر للحصول على بشرة خالية من الزيوت ولتثبيت الماكياج فترة أطول، أما البشرة الجافة علينا ترطيبها بشكل جيد قبل البدء بالماكياج للحصول على ماكياج في النهاية ناعم على البشرة ولا يحمل ايا خطوط ولا تكتلات .

وأضافت يجب الاهتمام بتقشير البشرة بشكل أسبوعي والعمل على استخدام مرطب يومي لها بالإضافة إلى الاستعانة بالماسكات الجاهزة، واستخدام ماء الورد على البشرة لتفتيحها مع الوقت وإعطاء الإشراقة لها.

أبرز الحيل الخاصة بالماكياج للفتيات أدوات الماكياج الماسكرا لكثافة الرموش لون الايشادوا الواضح لثبات أحمر الشفاة فترة أطول

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