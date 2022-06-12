الإثنين 13 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد منير ينعى الألمانى رومان بونكا: صديق عمرى

محمد منير
محمد منير
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نعى النجم محمد منير صديقه الملحن والموزع الموسيقي الألماني رومان بونكا، رفيق مشوار الكينج، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، حيث عانى طوال الفترة الماضية من سرطان الدم.


ونشر منير عبر حسابه على إنستجرام صورة له رفقة بونكا وكتب قائلا: "لقد  فقدت اليوم أخي وصديق عمري الموسيقار "رومان بونكا" الذي كان بمثابة عمودي الفقري والقاسم المشترك في حياتي الشخصية والعملية.. لقد صنعنا تاريخنا سوياً من الموسيقي الجميلة التي أثرت في كل الأجيال.. سأفتقدك والي روحك الطاهرة الرحمة يا عزيزي رومان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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