الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

حادث
حادث
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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، الأحد، في حادثين متفرقين في فوه بكفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى فوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بمصرع صبحي عبدالحميد الطور، 60 سنة، من قبريط، في حادث تصادم توك توك بتروسيكل، وجرى نقل جثمانه لمستشفى التأمين الصحي بفوه تحت تصرف النيابة.

وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بالقرب من حي الصوالحة شرق كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وهما: «محمد علي محمد، 30 سنة، وصابر محمد كامل، 25 سنة، مصابين بسحجات في الجسم».

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