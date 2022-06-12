الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

من 3 سنوات للمؤبد.. الحكم على المتهمين بقتل شاب لسرقة هاتفه بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات للمتهم " ا.ا.ا" والسجن 3 سنوات للمتهم " م.ع.م" والسجن 10 سنوات للمتهم " س.ا.س" لاتهامه بقتل المجنى عليه" م.ع.ا".

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زكى طوسون رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى والمستشار رامه سعد محمد وأمين السر مصطفى عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 1033 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الرمل أول يفيد بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول قيام كل من "م.ا.م" و" ا.ا.ا" و" م.ع.م" و "س.ا.س" أن قصد المتهمين الأول والثانى هو الشروع فى قتل "إ.س.م" وقتلوا المجنى عليه "م.ع.ا" حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة وتبين أنه على إثر قيام "إ.س.م" بالذهاب إلى المتهم الأول والثانى بسبب قيام شقيقتهم بسرقة هاتف من شقيقته قام المتهمان بمحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض سكين إلى أنه لاذا بالفرار وعند تدخل المجنى عليه "م.ع.ا" قام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض بضربه على الرأس وأخرى نافذة فى الصدر وطعنة فى القلب تسببت فى نزيف داخلى وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات وتوفى خلال تلقى العلاج.

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