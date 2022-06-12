غلق وتشميع منشأة تعيد تعبئة مادة سريعة الاشتعال بالطالبية (فيديو)

تمكنت الجهات التنفيذية بحى الطالبية، بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط منشأة تدار بدون ترخيص مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية والحماية المدنية يقوم بتجميع مادة السيلر سريعة الاشتعال، والتي تستخدم في الدهانات والبويات والأعمال الصناعية منتهية الصلاحية يقوم بإعادة تعبئتها وتغيير التواريخ الخاصة بها وبيعها.

وتم التحفظ علي المضبوطات، والتي بلغت 110 لترات سيلر منتهي الصلاحية وغلق وتشميع المنشأة وتحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك خلال حملات مكبرة تجريها الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع للمواطنين.