الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لسايس سيارات بطوخ لإتجاره فى الهيروين وحيازة أسلحة نارية

هيروين
هيروين
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عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، سايس بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بمخدر الهيروين، وحيازة أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، بدائرة مركز شرطة طوخ بنطاق أمن القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32952 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3222 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أمير ع إ"، سايس سيارات، مقيم دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، "معاونا مباحث مركز شرطة طوخ"، والقوة المرافقة لهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته سلاح نارى وكمية من تلك المواد ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الآلى بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وورد تقرير المعمل يثبت أنها لمخدر الهيروين، فأمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محافظة القليوبية سلاح نارى مخدر الهيروين هاتف محمول مركز شرطة السجن المشدد

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