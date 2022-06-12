الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن طفل توفى بصعق كهربائي فى الصف

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل توفي بصعق كهربي اليوم، بقرية الإخصاص دائرة مركز الصف جنوب الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء إثر تعرضه لماس كهربائي داخل أحد الأسواق بقرية الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تعرض أحد الأشخاص لصعق كهربائي داخل أحد الأسواق بقرية الإخصاص بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين تعرض شخص لصعق كهربائي نتيجة حدوث ماس كهربائي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الصف العام.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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