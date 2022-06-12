الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين صدمتهما سيارة أعلى دائري صفط اللبن

حادث
حادث
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الأحد، بعد أن صدمتهم سيارة أعلي الطريق الدائري عند نزلة صفط اللبن وتم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفي الجيزة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن أن الحالة المتوفاة وهو رجل في الخمسينات من عمره تم قطع رجليه في الحادث، والآخر مصاب بأنحاء متفرقة من الجسد ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وناشد أهالي المنطقة بضرورة وضع رصيف عالي عند نزلة صفط اللبن، أو تركيب لوحة إرشادية كبيرة توضح النزلة بدلًا من الرصيف الصغير الذي لا يرى، وهو ما تسبب في الكثير من الحوادث خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بمصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما خلال سيرهما أعلي الطريق الدائري عند نزلة صفط اللبن، وتم ضبط السائق واقتياده الي قسم شرطة بولاق الدكرور للتحقيق معه، ونقل جثة المتوفي الي المشرحة تحت تصرف النيابة، والمصاب ال المستشفي، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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