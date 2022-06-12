الأحد 12 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول غرق شاب بنيل الحوامدية

النيابة
النيابة
ads

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب غرق في نهر النيل بالحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وغرق شاب في نهر النيل لعدم إجادته السباحة بمنطقة الحوامدية، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق عامل بنهر النيل في الحوامدية، بإجراء التحريات، تبين أن عامل خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، والتوصل لأفراد أسرته، ولم يشتبهوا في مصرعه جنائيًا، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرج فودة الذى قُتل مظلومًا

الأكثر قراءة

3 إعدادى الشرقية| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

جمال-أسعد

التنوير والتدين

لواء.حمدى البطران

ذكريات من يونيو 1967

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

د.أحمد الخميسى

ذكرى رحيل الشيخ إمام

د. منى حلمى

رشاقة الفقر وسِمنة القهر

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا

السماء المفتوحة: إسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية 22000 مرة.. ما التفاصيل؟

الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق