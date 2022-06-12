النيابة تطلب تحريات المباحث حول غرق شاب بنيل الحوامدية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب غرق في نهر النيل بالحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وغرق شاب في نهر النيل لعدم إجادته السباحة بمنطقة الحوامدية، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق عامل بنهر النيل في الحوامدية، بإجراء التحريات، تبين أن عامل خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، والتوصل لأفراد أسرته، ولم يشتبهوا في مصرعه جنائيًا، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.